Usa: Jill Biden incontra a Gesso la lontana cugina Caterina Giacoppo**

agenzia

Gesso (Messina), 4 dic. Nel 2020, subito dopo l’elezone di Joe Biden Presidente degli Stati Uniti, aveva espresso il desiderio di incontrare a Gesso (Messina) la First Lady, Jill Jacobs Biden, cugina di ottavo grado. Oggi il sogno di Caterina Giacoppo, 68enne da sempre residente a Gesso, si è avverato. Poco prima di lasciare il piccolo villaggio che ha dato i natali ai bisnonni, Jill Biden, ha incontrato, per pochi minuti, la donna, quasi sua coetanea. Il bisnonno della First Lady si chiamava Gaetano Giacoppo. Il cognome poi diventò Jacobs.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA