Usa: uragano Milton verso la Florida, le autorità ai cittadini, ‘cercate riparo’

agenzia

Miami, 9 ott. L’uragano Milton si trova a meno di 500 chilometri a sud-ovest di Tampa. Le autorità della Florida continuano a sollecitare i residenti che non sono ancora stati evacuati a lasciare la zona o a cercare riparo mentre l’uragano di categoria 5 Milton si dirige verso lo Stato. Jodie Fiske, direttore della sicurezza pubblica della contea di Manatee, ha dichiarato alla Cnn che da stamattina circa 5.000 residenti si trovano nei rifugi della contea. Attualmente sono aperti nove rifugi, altri verranno attivati, mentre la capienza attuale dei rifugi è circa al 50%.

“Secondo le previsioni, la tempesta si sposterà oggi attraverso il Golfo del Messico orientale, toccherà terra lungo la costa centro-occidentale della Florida in tarda serata o domani mattina presto e si sposterà al largo della costa orientale della Florida sull’Oceano Atlantico occidentale giovedì pomeriggio”, ha affermato il National Hurricane Center (Nhc). Sono già stati emessi diversi avvisi per alcune parti della Florida meridionale e se ne prevedono altri nel corso della giornata, poiché la possibilità di condizioni meteorologiche avverse è in aumento in tutta la penisola.