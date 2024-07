Venezuela: Cattaneo (Fi), ‘pronti a sollevare questione irregolarità voto’

agenzia

Roma, 30 lug. “Forza Italia è al fianco del popolo venezuelano e segue da tempo la vicenda. Nel 2018, insieme ad Antonio Tajani, Matteo Perego di Cremnago, Alessandro Battilocchio incontrammo Lorent Saleh, giovane attivista venezuelano che da tempo si batte per difendere i diritti e la libertà del popolo venezuelano. Oggi, l’incontro nella sede del partito con Maria Claudia Lopez, capo della coalizione democratica venezuelana in Italia, ribadisce la nostra vicinanza e l’impegno a sollevare in tutte le sedi opportune, commissioni parlamentari e Consiglio dell’Europa, la questione della irregolarità del voto, avvenuto in un clima di incertezza ed intimidazione, come denunciato con forza dalle opposizioni”. Lo afferma Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito azzurro.

