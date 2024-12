Venezuela: Lopez, ‘il 10 gennaio il popolo chiederà insediamento González’

agenzia

Roma, 17 dic. “Grazie per dare voce a chi non può parlare, eppure non resta mai in silenzio, ma continua a lottare con tutte le forze, quelle forze che contraddistinguono chi viene animato da valori così forti ed umani che nemmeno il più crudele dei regimi riesce ad arrestare. Per recarsi al seggio elettorale, ogni venezuelano ha rischiato la vita, cosa impensabile in qualsiasi democrazia. Quindi non abbiamo vinto solo questa battaglia, ma anche quella di dimostrare questa vittoria”. Lo ha detto Maria Claudia Lopez, capo della coalizione democratica venezuelana in Italia, parlando in occasione della consegna del Premio Sacharov 2024 per la libertà di pensiero a María Corina Machado, leader delle forze democratiche in Venezuela, e al Presidente eletto Edmundo González Urrutia.

González Urrutia ha annunciato che rientrerà il 10 gennaio per insediarsi come presidente. A questo proposito, la Lopez ha aggiunto che “la forza, la saggezza del popolo venezuelano e della leadership che ha condotto questa impresa storica è riuscita a dimostrare la vittoria di Edmundo González Urrutia. Quando ci chiedono cosa accadrà il 10 gennaio, mi piace citare le parole dei nostri colleghi che sono in esilio nell’Ambasciata dell’Argentina a Caracas da oltre nove mesi. Mi piace citare le loro parole perché loro a questa domanda rispondono: ‘Quello che accadrà il 10 gennaio è già accaduto il 28 luglio’. È accaduto il 28 luglio che un intero paese ha votato e ha scelto il proprio presidente. Quindi è già accaduto. Questo è quello che accadrà il 10 gennaio”.