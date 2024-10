Viminale dà mandato ad Avvocatura,ricorsi contro ordinanze

agenzia

Per la mancata applicazione della norma italiana su Paesi sicuri

ROMA, 22 OTT – Il ministero dell’Interno ha dato mandato all’Avvocatura di Stato per presentare il ricorso in Cassazione contro le ordinanze della sezione immigrazione del tribunale di Roma che non hanno convalidato il trattenimento dei dodici migranti nel centro italiano di permanenza per il rimpatrio in Albania. Il nodo posto dal Viminale è la mancata applicazione della norma italiana sui Paesi sicuri.

