Violenza su donne: Fi presenta pdl per cancellare cognome assassino anche post mortem

agenzia

Roma, 26 nov. Martedì 26 novembre alle ore 17.30, presso la sala stampa della Camera dei deputati, si svolgerà la conferenza stampa di Forza Italia per presentare la proposta di legge: “Modifica all’articolo 13 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, concernente il cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici”, presentata da Catia Polidori il 24 ottobre 2024. Interverranno: Catia Polidori, Segretario nazionale di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia; il Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano e Giovanna Zizzo, madre di Laura, vittima di violenza.