Violenza su donne: Ghio (Pd), ‘governo delegittima percorso unitario’

Roma, 27 nov. “Il Governo e la maggioranza invocano la parola unità solo a chiacchiere, mentre nella sostanza fanno l’opposto. Con gli interventi di Valditara, Meloni e Salvini hanno delegittimato qualunque tipo di percorso unitario. E in questi due anni non hanno messo in campo nessun intervento strutturale su formazione, cultura ed educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Una delegittimazione molto grave del lavoro del Parlamento e della stessa commissione Femminicidio. Le parole del ministro Valditara sono state paradossali, fuori misura, indegne, soprattutto se pronunciate da chi ha la responsabilità delle politiche educative di questo Paese. E la premier Meloni invece che sconfessare quelle parole, ha rincarato la dose”. Lo ha detto Valentina Ghio, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, e membro della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, intervenendo in Aula sulla mozione per il contrasto alla violenza contro le donne.