Violenza su donne: niente intesa su testo unico mozione Camera, slitta il voto

agenzia

Roma, 19 nov Niente accordo, per ora, alla Camera su una mozione unica da votare in aula sulle iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il voto a Montecitorio atteso per la ripresa dei lavori pomeridiani è quindi slittato.

“Si sta lavorando per provare a trovare una intesa il più ampia possibile sulla mozione”, ha detto Pino Bicchielli (Noi moderati) chiedendo l’inversione dell’ordine dei lavori poi votato dall’aula. All’Odg sono iscritte al momento due mozioni, quella del M5s (Ascari) e quella di Forza Italia (Polidori), ma alla fine potrebbero esserci altri testi di opposizione a partire da quello del Pd, che oggi ha riunito il gruppo proprio su questo punto. “Le parole del ministro Valditara di ieri non hanno aiutato il clima di unità”, hanno spiegato fonti parlamentari di opposizione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA