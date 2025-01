Visibilia: Fratoianni, ‘Santanchè si dimetta, Meloni si assuma responsabilità’

agenzia

Roma, 17 gen. “E’ arrivato il rinvio a giudizio per la ministra Santanchè, per concorso in falso in bilancio sul caso Visibilia. Chi rappresenta lo Stato non può stare in una condizione del genere”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“E’ da oltre un anno, dopo l’inchiesta di Report e anche di altri media, e da quando arrivò a mentire perfino nell’Aula del Senato – prosegue il leader di SI – che ne chiediamo le dimissioni immediate dal governo Meloni. Su questo abbiamo raccolto oltre 50mila firme di cittadini. È una questione di dignità e rispetto delle Istituzioni”.