Visibilia: Ronzulli, ‘noi sempre garantisti, decisione Santanchè è personale’

Roma, 17 gen. “Se il ministro Santanché debba fare o meno un passo di lato è una decisione del tutto personale, quindi non mi sento onestamente nella condizione di dover giudicare. Sarà una decisione che prenderà, immagino, dopo aver fatto una riflessione, e sicuramente dopo aver parlato con la presidente del Consiglio. Detto questo, noi rimaniamo garantisti sempre, a differenza della sinistra. Per noi si è innocenti fino al terzo grado di giudizio, per loro invece si è colpevoli fino al terzo grado di giudizio”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, ospite a Tagadà su La7.

