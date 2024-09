Volo Voepass, piloti segnalarono guasto al sistema antigelo

agenzia

Primo rapporto su tragedia aerea del 9 agosto che causò 62 morti

SAO PAULO, 06 SET – Il Centro brasiliano per l’indagine e la prevenzione degli incidenti aeronautici (Cenipa) ha pubblicato un rapporto preliminare sull’incidente, lo scorso 9 agosto, del volo Voepass, partito da Cascavel nello stato del Paraná e precipitato a Vinhedo, nello stato di San Paolo, a 90 km dall’aeroporto di Guarulhos dove doveva atterrare. Secondo il rapporto, le scatole nere hanno registrato l’audio del pilota Danilo Santos Romano che segnalava un guasto nel sistema di scongelamento del velivolo. Nello schianto al suolo morirono 62 persone. Il rapporto non punta a indicare i colpevoli, ma piuttosto i “fattori che possono aver contribuito” alla tragedia, secondo Cenipa, che dipende dall’Aeronautica brasiliana. In una conferenza stampa, il brigadiere Marcelo Moreno, a capo della Cenipa, ha dichiarato anche che i dati di volo registrati dalla scatola nera non hanno confermato le stesse informazioni. Il rapporto preliminare mostra ancora che il sistema antighiaccio è stato acceso e spento più volte durante il volo, ma non è ancora noto se ciò sia stato fatto manualmente o se sia stato provocato da un problema tecnico. Il giorno dell’incidente le previsioni meteorologiche avevano allertato sulla forte formazione di ghiaccio in alta quota

