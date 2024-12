++ Von der Leyen, pronte due proposte per reddito agricoltori ++

agenzia

'Riforme per garantire un giusto margine sui prezzi di vendita'

BRUXELLES, 10 DIC – La Commissione Ue presenterà questa settimana due proposte per rivedere le norme sull’organizzazione comune dei mercati e sulle pratiche commerciali sleali al fine di garantire agli agricoltori un giusto margine sui prezzi di vendita, sostenendo così il loro reddito. Lo ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen in un videomessaggio agli Agrifood days a Bruxelles. “Gli agricoltori sono spesso l’anello più debole della catena e a volte non hanno altra scelta che vendere i prodotti al di sotto dei costi di produzione. Non può essere così”, ha detto von der Leyen, aggiungendo che “gli agricoltori devono avere una posizione di contrattazione più forte nei confronti di chi fa i prezzi”.

