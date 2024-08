Vuelta: a Roglic la 4/a tappa e la maglia rossa di leader

agenzia

Arrivo in salita, bene anche Tiberi che ora è 4/o in classifica

MADRID, 20 AGO – Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la quarta tappa della Vuelta, la Plasencia-Pico Villuercos con arrivo in salita (e pendenza fino al 15%), battendo in uno sprint a due il 23enne belga Lennart Van Eetvelt. Al terzo posto il portoghese Joao Almeida. Ottavo, a 18″ da Roglic, Antonio Tiberi che è stato il migliore degli italiani. Con il successo di oggi Roglic ha conquistato anche la maglia rossa di leader della classifica generale, in cui ha un vantaggio di 8″ su Almeida e 32″ sullo spagnolo Enric Mas. Tiberi è quarto a 38″. Domani quinta tappa, da Fuente del Maestre a Siviglia lungo 170 km.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA