Welfare: Furfaro (Pd), ‘subito congedo paritario e misure contro disuguaglianze’

Roma, 9 set. “La nostra segretaria Elly Schlein ha proposto una serie di misure per l’Italia per combattere le diseguaglianze crescenti di reddito, di genere, di generazioni, di territorio. Questo significa parlare di diritti sociali e cura del Paese: tornare a investire sulle persone attraverso misure universali contro la povertà, contro il caro affitti, per le persone non autosufficienti, i caregiver, le famiglie che non fanno più figli”. Così in una Marco Furfaro, responsabile contrasto alle disuguaglianze e Welfare nella segreteria nazionale del Pd.