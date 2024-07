Yellen, non è stata discussa ipotesi 25/mo emendamento per Biden

agenzia

Consente di rimuovere un presidente Usa per incapacità

WASHINGTON, 09 LUG – Il governo non ha discusso l’ipotesi di invocare per Joe Biden il 25/mo emendamento, che consente di rimuovere un presidente, con la maggioranza dei voti dei suoi ministri, per incapacità, fisica o mentale. Lo ha detto, secondo quanto riporta Fox, il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen rispondendo con un secco “no” a chi gli chiedeva se ci fossero state interlocuzioni al riguardo fra i ministri del governo Biden.

