A Lisbona si apre il LEFFEST con David Cronenberg

LISBONA, 09 NOV - Parte domani la 16ª edizione del LEFFEST, il Lisbon & Sintra Film Festival, che si concluderà il 20 novembre. La consueta vetrina portoghese del cinema internazionale si aprirà con la proiezione di "Crimini del futuro", di David Cronenberg, che sarà presente in sala a parlarne con il pubblico. Ma la lista degli artisti ospiti è molto nutrita, fra gli altri ci saranno gli attori Michael Fassbender e Alicia Vikander (Oscar 2015 come miglior attrice non protagonista) e registi come Abel Ferrara, Stephen Frears e il russo Alexandr Sokurov, che a Lisbona girò parte del suo "Padre e figlio" (2003). L'Italia è rappresentata da Mario Martone, che al LEFFEST porterà il suo recente "Nostalgia", e da un maestro del montaggio come Roberto Perpignani, che presenta il film di paolo Taviani "Leonora addio". Il festival ha anche una sezione competitiva, che sarà valutata da una giuria presieduta da Olivier Assayas, e tutta una costellazione di eventi e cicli tematici paralleli, fra i quali spicca "Spezzare le sbarre", su cinema e cultura nelle carceri. In questo ambito l'ospite più attesa è probabilmente l'attivista americana Angela Davis, che il 15 novembre dialogherà sul tema dell'abolizionismo con Gina Dent, coautrice con Davis del recente volume collettaneo "Aboliton. Feminism. Now".

