Borsa: Europa migliora con Wall Street, Milano lima a -0,6%

MILANO, 28 SET - In miglioramento le Borse europee con Wall Street positiva. Girano in rialzo Londra (+0,31%) e Francoforte (+0,23%). Parigi naviga sulla parità (+0,1%) mentre Milano resta negativa con il Ftse Mib che però lima e cede lo 0,6% frenato sempre da Leonardo (-5,5%), St (-3,3%). Lo spread tra Btp e Bund è a 246 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,64%. Il gas è oltre 203 euro al megawattora (+9,3%) mentre il tedesco Tagesspiegel riporta fonti di governo secondo cui il Nord Stream forse potrebbe essere inutilizzabile per sempre. Sul fronte dei cambi l'euro migliora sul dollaro con cui scambia a 0,963.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA