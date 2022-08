Borsa: Europa peggiora con future Usa, occhi a minute Fed

MILANO, 17 AGO - Le Borse europee accentuano i cali della mattinata in scia all'andamento negativo dei future negativi su Wall Street mentre le vendite colpiscono anche i titoli di Stato dell'Eurozona, i cui rendimenti sono in decisa crescita. Gli investitori temono che la Fed proseguirà con decisione sulla strada della stretta monetaria, anche a costo di sacrificare la crescita dell'economia. Su questo fronte si attendono indicazioni in serata dalle minute della Fed, dalla cui lettura potrebbe emergere come il board a luglio abbia considerato un aumento 'jumbo' di 100 punti base. Francoforte guida i ribassi (-1,3%) davanti a Parigi (-0,7%), Madrid (-0,7%), Londra (-0,4%) e Milano (-0,5%) dopo i dati leggermente sotto le attese del pil dell'Eurozona. A New York i future sui principali indici cedono quasi l'1%. Salgono i rendimenti dei titoli di Stato con l'Italia maglia nera: quelli dei Btp decennali salgono di 17 punti base, al 3,29%, mentre lo spread con il Bund si allarga a quota 222 punti base. Sul fronte energetico i future ttf ad Amsterdam salgono dell'1,1% a 228,5 euro al megawattora mentre il petrolio è poco mosso con il wti a 86,5 dollari e il brent a 92 dollari. A Piazza Affari soffrono Iveco (-2,8%), Saipem (-2,8%), Buzzi (+2,6%), Tenaris (+2,5%) e Pirelli (-2%), in calo le banche con Banco Bpm (-2%) e Mps (-1,5%) mentre continuano le vendite su Tim (-1,9%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA