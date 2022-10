Governo: Bersani, 'una cosa è la storia altro è foto Duce al Mise una settimana fa'

Roma, 19 ott "Mi hanno dato fastidio i commentatori che fanno finta di non capire. Io non ho obiezioni al fatto che al Foro italico ci sia la scritta Dux, la storia è la storia. Io avrei obiezioni se sul nuovo stadio della Capitale ci scolpissero Dux". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a 'Forrester', su RadioUno Rai.

"Quella galleria di ministri non c'era mai stata al ministero dell'Industria, c'è da una settimana. Francamente non l'accetto, non mi sembra giusto che i ministri della Repubblica italiana vengano messi in continuità con il ministro delle Corporazione dell'Italia monarchica e fascista -ha spiegato l'ex ministro-. Io ho detto, volete tenerlo? Tirate via il mio, diciamo che è per la privacy. Non l'accetto quella cosa lì".

"Io ho anche aperto il palazzo al pubblico, ma un conto sono Sironi e Piacentini e un conto è il Duce. Bisogna che cominciamo a capirla questa cosa qui", ha aggiunto Bersani.

