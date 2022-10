Tashkent, 10 ott. - L'Italia vince la sua seconda medaglia ai Mondiali di judo in corso a Tashkent. Dopo il bronzo di Assunta Scutto nella categoria 48 kg femminili, arriva l'argento di Christian Parlati nei 90 kg maschili. Il 24enne napoletano delle Fiamme Oro si arrende solo in finale al padrone di casa, l'uzbeko Davlat Bobonov, perdendo per somma di sanzioni (hansoku-make).

