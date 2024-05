Belmond Hotel, a Taormina un nuovo lounge bar dedicato a Gwendoline Trewhella

Alberghi

Dal 28 aprile il nuovo spazio all'interno del prestigioso hotel, originaria dimora estiva della nobile famiglia originaria della Cornovaglia

Per il nuovo lounge bar di Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel, hanno pensato a lei. La figura di Gwendoline Trewhella, della storica famiglia originaria della Cornovaglia che fece costruire la villa sulla costa taorminese di Mazzarò, sembra riecheggiare in quei magnifici ambienti che un tempo furono i saloni in cui la nobildonna inglese trascorreva i suoi momenti di relax estivi, sorseggiando un buon tè in compagnia di familiari e amici. E per celebrarla, lo scorso 28 aprile, all’inaugurazione del Gwendoline’s Bar, c’erano anche due nipoti di lady Trewhella. Anche loro hanno avuto modo di ammirare il riuscito connubio tra l’arte della mixology (l’arte di creare cocktail) e l’interior design, del nuovo spazio di Villa Sant’Andrea.

Il design

Il design, dalle linee morbide ma al contempo geometriche, ricorda i grandi Maestri italiani del XX Secolo, come Gio Ponti, a cui ci si è ispirati per la decorazione del bancone bar, un richiamo al Mar Mediterraneo su cui il Gwendoline’s Bar si affaccia. Tutti gli elementi decorativi e d’arredo sono inoltre realizzati con materiali naturali tra cui la raffia e il legno chiaro, rendendo l’ambiente autentico e sofisticato.

Le librerie costruite su misura, in effetti, diventano veri e propri spazi espositivi per la collezione privata di ceramiche blu ispirate da Aldo Londi, altro esponente di spicco dello stile scelto per l’area lounge, assieme alle stampe d’antiquariato della Galleria Agorà di Taormina. Spicca in particolare, la collezione di dipinti realizzata dall’artista locale Alessandro Florio in esclusiva per Villa Sant’Andrea, che esalta l’essenza della Sicilia con i suoi iconici colori vivaci e solari come il rosso, il verde ed il giallo.

Scelte cromatiche che si riflettono anche sui tessuti realizzati artigianalmente per valorizzare alcuni pezzi di arredamento vintage, tra le quali si evidenziano poltrone del designer Gianfranco Frattini e di Finn Juhl risalenti alla fine degli anni ’50, ma anche una seduta singolare prodotta dai Fratelli Porino in legno di faggio e paglia di Vienna, della prima metà degli anni ’30. È stata inoltre selezionata una cassettiera del designer Luigi Buder per impreziosire una delle pareti del bar, un pezzo unico che dona un tocco di anni ’40.

La Mixology in una tazza

A rendere il Gwendoline’s Bar ancora più unico, è l’esclusivo menù dei cocktail ideato dal Bar Manager Fabio Rosella. Un vero e proprio racconto, attraverso la mixology, della storia di Villa Sant’Andrea iniziata nel 1919, anno in cui la famiglia Trewhella decise di completarla e renderla la propria residenza estiva, per poi aprirne le porte come hotel dalla fine degli anni ‘50.

Oggi, traendo ispirazione dal grande piacere che la famiglia aveva nell’intrattenere i suoi ospiti servendo una tazza di tè e dessert siciliani, il menù dei cocktail presenta un incontro tra Inghilterra e Sicilia grazie agli ingredienti rigorosamente realizzati dai bartender del Bar dell’hotel. Nel “Madame Geneva”, la crema al limone e la spuma di zuppa inglese si sposano con il gin, il tè matcha e la spremuta d’arancia mentre in “Tree of Life” si propone persino uno sciroppo di burro.

Il “Breakfast at Tiffany’s” è una proposta tutta siciliana, partendo da una base di gin che unisce marmellata di mandarino, spremuta di limone, tintura di finocchietto siciliano e triple sec al marzapane.