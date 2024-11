A «Chi l’ha visto» parlano gli sposi scomparsi: «Siamo stati a Milano e a Venezia. Non avevamo fatto il viaggio di nozze»

Video dalla rete

«Siamo andati a Milano, poi a Bologna e a Venezia». Parlano agli inviati di “Chi l’ha visto?” i due sposini che per quattro giorni, dopo aver lasciato i due figli ai genitori di lui, hanno fatto perdere le loro tracce svanendo nel nulla e mettendo in apprensione familiari e amici. Si è pensato al peggio, che potessero essere stati sequestrati, finiti al centro di uno di quegli oscuri casi di cronaca con spesso un drammatico epilogo. Invece si erano concessi una piccola vacanza. «Perché dopo il matrimonio non abbiamo potuto fare un viaggio di nozze vero e proprio», spiegano ora dopo il ritorno a casa. I due si erano uniti con il rito civile venerdì 25 ottobre.

