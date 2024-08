A Vienna Swarovski regala collane ai fan di Taylor Swift come consolazione per i live cancellati

Video dalla rete

Il negozio di Swarovski a Vienna regala collane ai fan di Taylor Swift come consolazione per la cancellazione dei concerti, dopo la minaccia di attentat.Ci sono video e foto che circolano sui social.

In meno di un giorno hanno esaurito tutte le collane (“a causa dell’enorme richiesta” ha detto l’ente per il turismo) quindi sono stati attivati sconti speciali, ingressi gratuiti ai musei, perfino cibo gratuito o scontato in alcuni punti della città per chi si presenta con il biglietto del concerto. Erano attesi per ogni data circa 65 mila spettatori.

