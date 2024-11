Abruzzo: fototrappola filma una straordinaria cucciolata di lupi appenninici, ecco il video

Natura

Si vedono almeno 8 esemplari che si rincorrono e giocano nei pressi di un piccolo stagno

Paolo Forconi, zoologo presso lo studio faunistico Chiros e grande conoscitore del Parco Nazionale d’Abruzzo, ha pubblicato su Facebook il video di una straordinaria cucciolata di lupi appeninici: nelle immagini, catturate in Abruzzo con una fototrappola, si vedono almeno 8 esemplari che si rincorrono e giocano nei pressi di un piccolo stagno. Si tratta di un video straordinario, perché – come dice lo stesso zoologo – «di media le cucciolate sono composte da 4-5 cuccioli, ma in qualche caso si può arrivare fino a 10 cuccioli». Nelle scorse settimane dall’Abruzzo erano arrivati altri due video diventati subito virali: uno splendido cervo a passeggio per le stradine di Civitella Alfedena e un orso a bagno nelle acque del fiume Sangro a Villetta Barrea.

