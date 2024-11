Addio a Ebe Bavestrelli Cesa Bianchi, staffetta partigiana: aveva 97 anni

Video dalla rete

Addio a Ebe Bavestrelli Cesa Bianchi, staffetta partigiana scomparsa il 22 novembre al’età di 97 anni. Nata a Ivrea, in provincia di Torino, il 16 giugno 1927, è stata staffetta per le formazioni Giustizia e Libertà. In questa intervista – realizzata nel dicembre 2019 e inclusa nel documentario “Partigiane 2.0- La libertà ha sempre vent’anni” di Malina De Carlo – raccontava la sua infanzia e gli anni della resistenza, in alcuni episodi avvenuti sul lago d’Orta dove si era trasferita con la sua famiglia.

