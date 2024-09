Addio a Muriel Furrer, sui social il suo video ‘inno alla vita’: «La vita su questa Terra… grazie Dio»

Video dalla rete

«Questa vita, su questa Terra, in questo posto. Grazie Dio»: è un inno alla vita quello che Muriel Furrer scriveva sul suo profilo Instagram il 22 luglio scorso accompagnando un breve video registrato mentre si trovava sulla salita al Passo dello Stelvio, appena sotto il rifugio Folgore. ​​La giovane ciclista svizzera è morta il 27 settembre a 18 anni, in seguito a una grave ferita alla testa riportata per una caduta su strada durante i Campionati del Mondo di Zurigo.

