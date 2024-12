Aereo in emergenza atterra su una strada e travolge le auto

Video dalla rete

Un piccolo aereo si è schiantato contro tre auto all’incrocio tra Zac Lentz Parkway e Mockingbird Lane della città di Victoria, in Texas, mercoledì 11 dicembre, ferendo quattro persone. Un bimotore Piper Navajo ha colpito tre auto sulla carreggiata e si è diviso a metà in corrispondenza della fusoliera. La polizia ha dichiarato che cinque persone sono state coinvolte nell’incidente, tre hanno riportato ferite non gravi, mentre una è in terapia intensiva.L’aereo era in volo da circa cinque ore prima dell’incidente ed era decollato dall’aeroporto regionale di Victoria intorno alle 9:52, secondo FlightAware.Le cause dell’incidente sono sconosciute e le indagini sono in corso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA