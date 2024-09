Albanese: «Cetto La Qualunque? Più onesto e moderato dei politici di oggi»

Video dalla rete

«Cetto La Qualunque? Non è più attuale, ormai è un moderato”, Rispetto ai ministri di oggi? «E’ più onesto, almeno lui non nasconde le cose». Antonio Albanese, a Venezia per ricevere il Premio Famiglia Cristiana, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, allacarriera, si è soffermato sui film e sui personaggi che lo hanno reso famoso. Nella sala Tropicana dell’Excelsior gremita ha risposto, grazie alla sua capacità di fondere con originalità comicità e dramma, satirapolitica e denuncia sociale, anche a domande su temi di grande impegno sociale, come la lotta alla mafia. «Racconto la realtà contemporanea attraverso il cinema e la mafia va denunciata per quello che è, cioè una violenza di persone ignoranti. Ma lo sanno anche loro».

