Alberto Angela a La Sapienza riceve il Dottorato honoris causa: «Mi sento Ulisse che è ritornato a Itaca»

Alberto Angela ha ricevuto il Dottorato di Ricerca honoris causa in Scienze della Terra all’Università La Spaienza di Roma «per il grande impatto delle sue attività di divulgazione scientifica e storica in Italia e nel mondo». La cerimonia durante la celebrazione dei 40 anni del Dottorato di ricerca in Sapienza e in Italia. «Mi sento Ulisse che è ritornato a Itaca» alcne parole pronunciate durante il discorso per il conferimento del nuovo titolo accademico.

