Alpinisti dispersi sul Gran Sasso: soccorritori bloccati a 2000 metri, non possono raggiungerli

Dramma ad alta quota

Gualdi e Perazzini sono da due giorni sul versante sud-est del Corno Grande, "vallone dell'Inferno"

(LaPresse) Sospesi i tentativi dei soccorritori di avvicinarsi ai due alpinisti scivolati sul Gran Sasso, Cristian Gualdi e Luca Perazzini di 48 e 42 anni, dispersi da due giorni sul versante sud-est del Corno Grande, nel Vallone dell’Inferno. Le condizioni meteo restano proibitive anche a causa degli accumuli di neve fresca delle ultime ore e delle forti raffiche di vento. Dalle ore 12 di ieri 11 operatori del Soccorso Alpino sono bloccati in una struttura ricettiva di Campo Imperatore, a causa di un guasto alla funivia, con loro anche otto operatori dell’ostello e della funivia stessa. Le condizioni meteo avverse non consentono né la ripresa delle ricerche né la discesa a valle del gruppo che potrebbe rimanere bloccato in quota a circa 2100 metri, fino al miglioramento della situazione meteorologica.

