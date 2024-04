Attentato Mosca, interrogato sospetto terrorista: «Mi hanno pagato»

Video dalla rete

(LaPresse) Interrogato dai soldati russi uno dei presunti attentatori del Crocus City Hall di Mosca, arrestato all’indomani della strage. L’uomo, descritto come originario dal Tagikistan, viene tenuto per i capelli e con il viso rivolto verso il basso. Dice che gli erano stati promessi 500 mila rubli, circa 5mila euro, per l’attacco. E racconta di essere arrivato in Russia dalla Turchia lo scorso 4 marzo e di essere stato reclutato dall’assistente di un predicatore che seguiva su Telegram. Gli sono state fornite armi e gli è stato indicato il luogo dell’attentato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA