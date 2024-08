Attraversa il recinto dello zoo e una tigre per poco non le stacca la mano

Video dalla rete

Una tigre dello zoo di Cohanzick, nel New Jersey, Usa, ha quasi staccato a morsi la mano di una giovane donna che ha scavalcato il recinto e ha messo la mano nella gabbia della tigre per attirarla verso di sé. La tigre ha tentato di morderle la mano, ma la ragazza è riuscita ad allontanarla all’ultimo momento e a evitare così la tragedia. Si è poi girata verso la sua compagna, come se stesse posando per una foto. Le autorità hanno diffuso il video martedì per cercare di identificare l’intrusa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA