Australia, protesta all’arrivo del re Carlo III e della regina Camilla alla chiesa di Sydney

Il re Carlo III e la regina Camilla della Gran Bretagna hanno partecipato a una funzione religiosa a Sydney, dando ufficialmente inizio alla loro breve visita in Australia. Al loro arrivo, i reali sono stati accolti dai bambini della chiesa anglicana di St. Thomas e da un piccolo gruppo di manifestanti che gridavano “Non è il nostro re”. La visita di re Carlo e di sua moglie è la prima in Australia di un monarca regnante in più di un decennio e ha riacceso il dibattito sui legami costituzionali del Paese oceanico con la Gran Bretagna. Carlo è solo il secondo monarca britannico regnante a visitare l’Australia. Sua madre, la regina Elisabetta II, è stata la prima 70 anni fa.

