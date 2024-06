Australia, salvano la balena impigliata nelle lenze da pesca: il video dell’operazione durata due giorni

Video dalla rete

Una megattera è stata liberata con successo dalle lenze da pesca in cui era rimasta impigliata dopo una complessa operazione di salvataggio durata due giorni e conclusasi lo scorso giovedì 23 maggio al largo di Rottnest Island, nell’Australia occidentale. Melissa Evans, dirigente del Dipartimento per la biodiversità dell’Australia occidentale, ha raccontato che dopo un primo tentativo fallito di tagliare le lenze, il monitoraggio notturno della balena con il rilevamento satellitare ha permesso all’equipaggio di riprovare la mattina successiva. «Si è trattato di un lavoro piuttosto complicato – ha spiegato – Il filo era avvolto intorno a una delle pinne pettorali. Passava anche attraverso la bocca della balena e poi intorno al corpo. È stata una bella sfida tagliare le lenze giuste al momento giusto per liberare l’animale».

