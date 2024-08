Balla il lago dei cigni al Polo Nord, è la prima volta al mondo. Il video suggestivo

Video dalla rete

Una passeggera della nave rompighiaccio nucleare russa «50Years of Victory», ballerina non professionista, ha danzato un brano del balletto «Lago dei cigni» su musiche di Čajkovskij a pochi metri dal Polo Nord. È la prima volta in assoluto che viene eseguito un balletto a questa latitudine. Le immagini suggestive sono state riprese dal fotografo naturalista Vadim Makhorov che sta documentando la spedizione della rompighiaccio russa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA