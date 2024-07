Balotelli dice la sua sul video in cui cade a terra a Lignano: «Dopo un’Italia così la notizia è che sono ubriaco?»

Video dalla rete

In un video pubblicato su Instagram, Mario Balotelli ha detto la sua sul video circolato nelle ultime ore sui social e che mostra la sua caduta in strada a Lignano Pineta, durante una serata con gli amici. In alcuni commenti sui social c’era chi aveva ipotizzato fosse ubriaco. «Volevo dire la mia sul video circolato in rete in cui cado a terra, corro, rotolo con i miei amici – dice – Non vedo dov’è il problema a far serata con gli amici per divertirsi e scherzare senza far male a nessuno». Il bomber ha accusato la stampa di non aver mostrato altre foto ed video della stessa serata e che lo scagionerebbero dalle accuse di chi sostiene fosse su di giri. «Dopo un’Italia così – è la stoccata finale – la notizia che deve uscire è che sono ubriaco?».

