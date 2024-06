Bandecchi abbaia in consiglio comunale a Terni

Video dalla rete

Ha smesso di rispondere ad alcune interrogazioni di Fratelli d’Italia, ha fatto il verso di abbaiare al loro indirizzo ed ha lasciato l’aula del Consiglio comunale: protagonista il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Non è la prima volta che Bandecchi è protagonista di gesti eclatanti in Consiglio. Ad aprile aveva detto che la città iniziava a stargli «sui c…». A gennaio era invece scoppiata la polemica quando aveva sostenuto che «un uomo normale guarda il… di una donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce… Se non ci riesce, invece torna a casa», intervenendo su un attod’indirizzo sul contrasto alla violenza di genere presentato dalle minoranze.

