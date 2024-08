Beckham ricorda Eriksson: «Sempre grato di avermi nominato capitano dell’Inghilterra»

Video dalla rete

«Abbiamo riso, abbiamo pianto e sapevamo che ci stavamo salutando… Sven grazie per essere sempre la persona che sei sempre stato, appassionato, premuroso, tranquillo e un vero gentiluomo…».Così l’ex stella del calcio inglese David Beckham ricorda Sven Goran Eriksson scomparso lunedì all’età di 76 anni. «Ti sarò sempre grato per avermi fatto diventare il tuo capitano ma conserverò per sempre gli ultimi ricordi di questo giorno con te e la tua famiglia… Grazie Sven e alle tue ultime parole: ‘Andrà tutto bene’», ha aggiunto Beckham in un post su Instagram in cui pubblica anche un breve video che lo ritrae insieme al suo ex allenatore in nazionale.

