Bomba d’acqua a Cogne: i torrenti sono esondati e una frana ha isolato il paese

Emergenza maltempo a Cogne, in Valle d’Aosta: il paese è rimasto isolato a causa di una frana sulla strada regionale all’altezza della frazione di Epinel. Nella vallata circostante si sono registrate «esondazioni dei torrenti principali», con molte auto danneggiate. A preoccupare sono le previsioni di piogge che potrebbero proseguire fino alle prime ore di domenica. In particolare a Cogne, sono caduti oltre 90 mm di pioggia in sei ore e si sono verificate colate detritiche lungo i canaloni del Pont du Teuf, Costa del Pino, Trajo, Les Ors, Tsa de sèche. A Cogne vivono 1.300 persone a cui in questo periodo si aggiungono molti turisti. Nella vallata «si sono verificate colate detritiche lungo» cinque canaloni e si registra l’«esondazione del torrente Valnontey», ha riferito il bollettino regionale che ha riferito di un’allerta arancione nelle valli del Gran Paradiso. Divieto di transito anche lungo le strade comunali di Lillaz e della Valnontey, in quest’ultimo caso per via di un frana a Teuf. Il maltempo ha investito diverse zone della Valle d’Aosta: allagamenti sono segnalati tra Verre’s e Ayas, con i vigili del fuoco impegnati in una dozzina di interventi.

