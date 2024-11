Cabello in ospedale fa dell’ironia prima dell’intervento: «Il mio anestesista si chiama Gesù…»

Il video

Nonostante la situazione, la conduttrice è riuscita a far ridere i suoi follower

Victoria Cabello ha raccontato sui social il momento particolare che sta attraversando con la solita ironia. La conduttrice ha pubblicato alcuni video prima di sottoposri a un intervento per una vena intasata. Nonostante la situazione è riuscita a far ridere i suoi follower dopo aver scoperto che il suo anestesista si chiamava Gesù. «Trovo che questo sia un segno», ha detto la conduttrice. Aggiungendo: «Se non fa il miracolo Gesù mi girano i co…».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA