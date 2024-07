Calabria, il video dei piromani in azione individuati dai droni. Occhiuto: «34 idioti identificati, è ora di finirla»

Video dalla rete

Tolleranza zero, la caccia agli incendiari è totale in Calabria. Ad assicurarlo il presidente della Regione Roberto Occhiuto che in un video postato su Facebook ha riassunto l’attività antincendio dei droni attivati dalla regione. ​ Nel post, Occhiuto rende noto che le segnalazioni precoci di incendi sono state 50, 100 i casi di abbandono rifiuti e 15 gli accertamenti di scarichi non autorizzati. In totale 34 i piromani identificati. «È l’ora di finirla- scrive Occhiuto a ommento.