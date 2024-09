Calenda: «Azione non entrerà in una coalizione senza idee chiare su transizione e riforme»

Video dalla rete

«Noi siamo all’opposizione e abbiamo il dovere di collaborare con le altre opposizioni per cercare soluzioni. Alcune volte ce le facciamo, come sul salario minimo, altre volte no. Ma quel che è certo è che Azione non entrerà in una coalizione in cui non ci sono idee chiare su come affrontare la transizione energetica, superando il Green Deal, optando per il nucleare, e sulle riforme, che è un tema ineludibile che si sta declinando male. L’autonomia è un errore del Governo e non risolve il disastro del sud, dovuto al fatto che vengono elette classi dirigenti incapaci di gestire» così il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo al Forum di Cernobbio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA