Cecilia Sala: «La cosa più difficile da sopportare? Il silenzio»

Video dalla rete

Nel suo dialogo con Mario Calabresi, direttore di Chora Media, Cecilia Sala questa volta racconta la sua di storia nel podcast «Stories». «Quale è stata la cosa più difficile da sopportare?» «La tua testa…A un certo punto mi sono ritrovata a passare il tempo a contare i giorni, a contarmi le dita, a leggere gli ingredienti del pane, l’unica cosa in inglese, e non ho mai pensato…Ho fatto previsioni più positive e più negative, anche molto negative su quale sarebbe potuto essere il mio destino lì dentro, ma non ho mai pensato che sarei stata liberata così presto».

