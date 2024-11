Cervi in Abruzzo, da Al Bano ad Alba Parietti: i vip a fianco della Leidaa. «No allo sterminio»

La presa di posizione

La campagna per fermare l'uccisione di 469 esemplari considerati “in soprannumero” deciso dalla giunta regionale

Fermare lo sterminio di 469 cervi considerati “in soprannumero” deciso dalla giunta regionale dell’Abruzzo e dal presidente Marco Marsilio. È quanto chiedono diverse personalità del mondo dello spettacolo, impegnate a fianco della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. Tra di loro anche il cantante Al Bano, la conduttrice Alba Parietti, il giornalista Igor Righetti, la cantautrice Grazia Di Michele, la giornalista e conduttrice Alda d’Eusanio, la cantante Fiordaliso, gli attori Andrea Roncato ed Enzo Salvi. «Dobbiamo convivere con gli animali selvatici, eliminando i disagi: evviva i cervi, evviva gli umani e l’intelligenza», ha detto Al Bano. «La decisione di abbattere i cervi trasmette disprezzo per la vita e il regno animale che deve essere salvato», ha aggiunto Parietti. E ancora: «L’Abruzzo è una regione meravigliosa frequentata da chi come me ama gli animali. Una regione verde che nessuno deve sporcare di rosso sangue», sono le parole di Righetti. «Penso che la decisione di uccidere cinquecento cervi sia inaudita! Tutti gli animali hanno il diritto di vivere», tuona ancora Salvi.