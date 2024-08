Colombia: Meghan Markle sorprende il pubblico parlando in spagnolo

Video dalla rete

La duchessa di Sussex, Meghan Markle, ha sorpreso il pubblico parlando in spagnolo domenica durante un evento nel suo ultimo giorno in Colombia, nell’ambito della prima visita in America Latina di lei e del marito, il principe Harry. Durante una conversazione nella città di Cali con la vicepresidente colombiana Francia Marquez, i presenti si aspettavano che Meghan si rivolgesse loro in inglese. Tuttavia, la Duchessa ha preso il microfono, ha salutato e ha offerto un breve commento nella lingua del Paese.