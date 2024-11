Cosa è successo a Lia Ferrarini: l’incidente nella tenuta di Botteghe di Albinea. La videoscheda

Video dalla rete

Lia Ferrarini, 56 anni, è morta venerdì 8 novembre: era la più giovane dei cinque eredi della famiglia Ferrarini. La donna sarebbe caduta da un piccolo trattore, riportando un grave trauma cranico. Il corpo trovato da un impiegato. L’incidente è avvenuto nella tenuta di via Romesino a Botteghe di Albinea. Lia era la quinta figlia di Lauro Ferrarini, fondatore del gruppo alimentare conosciuto a livello mondiale per prodotti tipici emiliani. Non è mai stata molto coinvolta nella parte imprenditoriale: si dedicava alla gestione quotidiana dell’azienda. Rarissime le sue apparizioni pubbliche. Nel 2015 aveva ritirato il premio “Botticello d’argento” per l’Aceto Balsamico Tradizionale prodotto da Ferrarini

