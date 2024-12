Cremonini al firmacopie consola la fan lasciata dal fidanzato e gli scrive una lettera: «Caro Salvatore, pensaci bene»

Video dalla rete

Durante il firmacopie del suo ultimo album, «Alaska Baby», Cesare Cremonini ha improvvisato una terapia di coppia con una fan di recente lasciata dal fidanzato. La ragazza – il suo nome è Marina – ha chiesto una dedica al suo ex ragazzo. «Ma l’hai lasciato tu?», le chiede lui. Marina risponde di no e Cremonini prende subito un foglio per scrivere all’ex: «Caro Salvatore, sono qui con Marina: pensaci bene…». La ragazza, contenta seppur con un filo di imbarazzo, lo ringrazia e lui aggiunge: «Se ti lascia pure dopo questa è un c…».

