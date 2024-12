Crisi di nervi di Guardiola: le urla nello spogliatoio dopo la sconfitta con il Tottenham

Video dalla rete

Il Manchester City sta attraversando un momento di grande difficoltà. Forse mai così grave. Cinque sconfitte di fila (e un pari casalingo che non ha riportato il sorriso), risultati che non arrivano né in Premier League né in Champions. E un allenatore che sembra davvero sull’orlo di una crisi di nervi.

Pep Guardiola si è presentato giorni fa in conferenza stampa dopo il pari contro il Feyenoord, con graffi sul volto e sulla testa. Ora spunta un video che sta circolando sul web e che mostra Guardiola davvero esasperato mentre si sfoga con urla e gesti plateali, contro i suoi giocatori.

