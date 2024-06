Cristiano Ronaldo scoppia a piangere in panchina dopo la sconfitta della sua squadra

Video dalla rete

Cristiano Ronaldo, 39 anni, ha perso l’occasione di aggiungere un altro titolo alla sua lunga lista quando la sua squadra, l’Al Nassr, ha perso ai rigori la finale della Coppa del Re dei Campioni dell’Arabia Saudita contro l’Al Hilal del brasiliano Neymar.

La squadra del portoghese è stata battuta per 5-4 ai rigori.

Dopo la sconfitta, l’ex attaccante del Real Madrid e del Manchester United è scoppiato in lacrime in panchina, affranto per non essere riuscito a vincere il secondo titolo con il club saudita dopo la vittoria della Coppa dei Campioni araba del 2023.

