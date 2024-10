Crozza è Schillaci: «Il ministro della Salute serve solo a non lasciare un buco nella foto con Mattarella»

Video dalla rete

Nuova puntata di «Fratelli di Crozza», in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, e nuova maschera per Maurizio Crozza, nei panni del Ministro della Salute Orazio Schillaci, preoccupato che qualcuno si ricordi della carica che ricopre: «Sssshhh… e zitto… che non lo sa nessuno! Al bar dell’ospedale, agli infermieri ho fatto credere che sono quello che aggiusta il flipper. Infatti mi chiamano… Tilt. Ciao, Tilt! Fortunatamente, al bar dell’ospedale il flipper non ce l’hanno. Perché, se gli infermieri capiscono che sono io il Ministro della Salute e che nel flipper non so neanche dove si infila la monetina… mi fanno la colonscopia con l’ombrellone del Dehor. Perché in questo Paese il Ministro della Salute serve solo a non lasciare un buco vuoto nella foto con Mattarella.»

